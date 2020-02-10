راديو أزوان … اكتشفوا الإذاعة الجديدة الخاصة بجنوب المغرب

إذاعة أزوان، المنبثقة من التنوع الذي تتميّز به مجموعة هيت راديو، هي إذاعة منفتحة على جميع ثقافات المناطق الجنوبية للمملكة، وتُبث باللغة الأمازيغية واللهجات الحسانية والدارجة.

وتواصل إذاعة أزوان، التي شرعت في البث في كلّ من أكادير والعيون والداخلة، انتشارها على 41 ترددا (FM) من أجل تحقيق تغطية شاملة تصل إلى نسبة %100 بمجمل المناطق الجنوبية خلال سنة 2020، مما يمثل جمهورًا محتملًا يصل إلى 3 ملايين مستمع.

وإلى جانب ذلك، ستكون الإذاعة متوفرة على المنصات الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني www.radioazawan.ma، وأيضا عبر تطبيق خاص للهواتف الذكية، يُمكّن من الاستماع إليها داخل وخارج أرض الوطن.

وتخصص الإذاعة أغلب برمجتها من أجل تثمين الموسيقى المحلية والترويج لإيقاعاتها الحسانية، الأمازيغية، وأيضا لموسيقى العالم، الفيزيون… إذ يمكن تلخيص هويتها بشعار “موسيقى بالألوان”.

وفي كلّ يوم، يتم اختيار أحد الفنانين من أجل الاحتفاء به وبأعماله على أثير راديو أزوان، وعبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي (مثل: أوم، أحمد سلطان، العربي إمغران، بورنا بوي، رباب فيوجن وآخرون)، وذلك بهدف دعم تطور وإشعاع ثقافتنا بشكل أوسع من خلال تراثنا الموسيقي وأيقوناته.

وستكون برمجة الإذاعة الجديدة غنية ببرامج تفاعلية تجمع بين الإخبار والترفيه، ويتعلّق الأمر ببرنامج “مواهب أزوان” الذي سيخصّص للبحث ولإبراز مواهب مغربية جديدة من جهة سوس ماسة، الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية، و”قافلة أزوان” المخصصة للثقافة والموروث الأمازيغي والحساني والإفريقي، فضلا عن “ألو أزوان” الذي سيفتح أثيره لرسائل المستمعين.