حجز 1640 ״قرقوبية״ بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة بابتدائية المدينة، شخصين بينهما امرأة عمرها 50 سنة، للاشتباه في محاولة تهريبهما كمية مهمة من المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد إيقافهما صباح الخميس بعد عودتهما إلى فاس عبر حافلة للنقل الطرقي للمسافرين كانت قادمة من طنجة التي تزود منها بالكمية.

وأوقفت المتهمة ومرافقها، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي) في سد قضائي بمدخل المدينة على متن حافلة، قبل اقتيادهما لولاية الأمن والاستماع إليهما في محضر قانوني حول مصدر ووجهة الكمية المحجوزة لديهما بين أغراضهما الشخصية.

وتمكنت عناصر الأمن في هذه العملية من حجز 1640 قرصا مخدرا بينها 1460 من نوع “إكستازي”، و180 من نوع “ريفوتريل”، في ثاني أكبر عملية في الأيام الأخيرة بعد ضبط كميات متفاوتة خاصة على متن حافلات للنقل الطرقي أغلبها قادمة من الشمال، كما بمحطة القطار أكدال.

حميد الأبيض (فاس)