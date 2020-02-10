طالب يقضي “أيام الصيف” مع بنسعيدي

الممثل الشاب جسد دورا رئيسيا في العمل الجديد إلى جانب فتو ومالزي والشوبي

أنهى الممثل الشاب عبد الهادي طالب، أخيرا، تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد “أيام الصيف” للمخرج فوزي بنسعيدي.

وجرى تصوير الفيلم الجديد الذي يشارك فيه الممثل الشاب إلى جانب أسماء من قبيل منى فتو ومحسن مالزي ونادية كوندا ونزهة رحيل وسعيد باي ومحمد الشوبي، في فضاءات متعددة بطنجة منها المطار ومنطقة “الرميلات” ووسط المدينة طيلة أسابيع.

ويعد فيلم “أيام الصيف”، إنتاجا خاصا لشركة “بيرفكت”، ويجسد فيه طالب دور شاب فقير يقع في غرام فتاة خادمة لدى أسرة غنية، فتنجم عن هذه العلاقة مجموعة من المواقف المتشابكة مع مصائر شخصيات أخرى تلتقي ضمن أحداث تدور في دائرة مغلقة.

واعتبر طالب، في حديث مع “الصباح”، أن الدور الذي منحه فوزي بنسعيدي في الفيلم الجديد، يترجم نوعا من الثقة المتزايدة التي بدأ يمنحها خلال تجربته الثانية معه، بعد التجربة الأولى في فيلم “وليلي” والتي جسد فيها الممثل الشاب دورا رئيسيا منحه جرعة من الثقة ليمضي قدما في مجال الفن السابع، خاصة أن الفيلم يحفل برؤية نقدية حادة تجاه بعض الممارسات التي يلجأ إليها بعض المسؤولين كالانتهازية، والتنكر لكل الوعود، واستغلال المنصب لمراكمة الثروات، والابتعاد عن المواطنين، وتكريس الفوارق الطبقية والاجتماعية. وفي الشريط السينمائي الكثير من الصور التي تجسد هذا الواقع من خلال رصد بعض السلوكات المغرقة في الانحرافات.

وسبق لفيلم “وليلي” الذي شارك فيه طالب إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم منى فتو ومحسن مالزي، ونادية كوندة، أن حصل على خمس جوائز في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، على رأسها الجائزة الكبرى للمهرجان، فضلا عن مشاركاته في مهرجانات عديدة خارج المغرب.

وفي سياق متصل يحضر الممثل الشاب لعرض فكاهي “وان مان شو” بعنوان “كوتسيزو” يواصل فيه علاقته بالعروض الفكاهية الفردية التي دأب على تقديمها بين الفينة والأخرى، في العديد من التظاهرات الفنية، والتي يعتمد فيها على السخرية الذاتية ويعالج فيها العديد من القضايا المجتمعية بشكل ساخر.

وجدير بالإشارة إلى أن عبد الهادي طالب بدأ مساره الفني في 2006 انطلاقا من دار الشباب الحي المحمدي بالبيضاء، قبل أن يلتحق بالمعهد البلدي للمسرح وكذلك بالأقسام الشعبية للفنون الدرامية التابعة لوزارة الثقافة، حيث تلقى تكوينا لأربع سنوات على يد أكاديميين مختصين.

وسبق لطالب أن شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، منها مسلسل “حديدان” لفاطمة بوبكدي ومسلسل “حبال الريح” الذي أخرجه إدريس الروخ و”العطسة” و”يوم ليلة” لنوفل برواي، كما كان له حضور في ملحمة “أمجاد الأجداد” للفنان ميلود الحبشي التي جسد فيها دور شخصية “با حماد” التاريخية في عهد السلطان الحسن الأول.

عزيز المجدوب