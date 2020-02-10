القصيري تدخل عالم السينما

دخلت المنشطة التلفزيونية مريم القصيري، ومقدمة برنامج المنوعات “نجوم الأولى” من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، عالم الإنتاج السينمائي، حيث انتهت، أخيرا، من تصوير فيلم قصير بعنوان “غبار”.

وأكدت القصيري في تصريح ل”الصباح” أن المجال السينمائي يستهويها بعد مجال التنشيط التلفزيوني وأن خوضها تجربة جديدة من شأنه أن يضيف الكثير إلى مسارها المهني، مشيرة إلى أن “غبار” يعتبر الفيلم القصير الثالث من إنتاج شركتها “سيدر برود”، ما سيخول لها الحصول على رخصة المركز السينمائي المغربي وإنتاج أفلام سينمائية طويلة والمساهمة في إنتاجات دولية.

ويأتي الفيلم القصير “غبار” بعد الفيلمين القصيرين “الممسوحون البداية” من إخراج حكيم قبابي، والذي حاز على أكثر من 14 جائزة في عدة مهرجانات وطنية من بينها جائزة أحسن إخراج واحسن ممثل وجائزة لجنة التحكيم، وأيضا الفيلم القصير الثاني بعنوان “أزمة”، من توقيع المخرج عبد الإله زيرات، الذي توج كذلك بعدة جوائز.

جدير بالذكر أنه تم تصوير “غبار” بمدينة ابن سليمان لمدة أربعة أيام تحت إدارة المخرج طارق رسامي ومن بطولة الممثل محمد خيي ومجموعة من الوجوه الشابة.

أ. ك



