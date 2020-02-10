دينامية جديدة للصيد البحري

يشهد قطاع الصيد البحري دينامية جديدة، من خلال الأوراش التي انطلقت بأكادير، تزامنا مع الزيارة الملكية إلى الجهة، والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب خارجيا.

وقالت مصادر “الصباح” إن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أجرى، في الآونة الأخيرة، لقاءات مكثفة مع المهنيين، ويسهر شخصيا على وضع اللمسات الأخيرة من أجل أن تمر عملية تدشين نقطة التفريغ “إيموران”، شمال أكادير، من قبل جلالة الملك، في أحسن الظروف، بتنسيق مع الهيآت المهنية والمهنيين.

بالمقابل، وقعت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، صباح أول أمس (الخميس)، اتفاقية للصيد البحري مع اليابان، في إطار اللجنة المشتركة المغربية اليابانية المكلفة باتفاقية الصيد البحري.

وجدير بالذكر أن البلدين تربطهما اتفاقية للصيد البحري منذ 1985، يسمح بموجبها للبواخر اليابانية بالصيد بالمياه المغربية، ويتم تجديدها وتحديد شروطها كل سنة، بناء على توصية المعهد الوطني للصيد البحري.

على صعيد آخر، قالت مصادر “الصباح” إن مهنيي الصيد يثمنون إدراج القطاع في اهتمامات مدينة المهن والكفاءات المزمع إنشاؤها بأكادير، إذ يحظى الصيد البحري بسبع شعب و220 متدربا سنويا ضمن المهن المعتمدة.

ع. ن