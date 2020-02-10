“دير مشروعك” على “ميدي 1 تيفي”

سيكون مشاهدو قناة “ميدي 1 تيفي”، اليوم (السبت)، على موعد مع برايم جديد من برامج “دير مشروعك”، الذي أضيف، أخيرا، إلى شبكة برامج القناة، من تقديم المنشط التلفزيوني يسري المراكشي.

وأطلقـت القنــاة البرنامج الأسبوعـي الجديــد، الذي يستهــدف المغاربــة الباحثين عــن تحقيق مشاريعهـــم المستقبليــة، والذي سيستمر علــى مــدار 8 أسابيع، إذ سيتأهل، خلال البرايمات الأولى من البرنامــج، 35 مشتركــا، ليختــــار الجمهــور عبــر التصويت، 10 منهم، سيتأهلــون للحلقــة الثامنـــة والنهائية، قبل أن تحــدد اللجنة صاحب المشروع الفائز.

ويتوقع أن يحصل الفائز على 10 ملايين سنتيم، وسيارة للاستعمال المهني لدعمه في تأسيس شركته الخاصة، والاستفادة أيضا من المرافقة لإنجاز مشروعه.

وبالنسبــة إلى الجوائز المخصصة للمشاركين الآخرين، قـال المراكشـي إن كـل متسابق، أقصي من البرنامج، سيحصل على خمسة آلاف درهم، أما الذين سيتأهلون إلى مرحلة التصويت فسيحصلون على 10 آلاف درهم، إضافة إلى هاتف محمول، علما أن المشاركين في البرنامج سيستفيدون أيضا من تكوينات على أيدي مختصين في مجال “الكوتشينغ”.

إ. ر



