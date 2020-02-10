موازين في 19 يونيو

حددت جمعية “مغرب الثقافات”، موعد انطلاق فعاليات النسخة 19 من مهرجان موازين ايقاعات العالم بالرباط. وقالت الجمعية المنظمة إن الدورة ستنطلق 19 يونيو المقبل، لتستمر الى غاية 27 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها ستسعى جاهدة، وعلى غرار كل سنة أن تستقطب كبار نجوم الغناء لاعتلاء منصات التظاهرة.

ويستضيف المهرجان، مثل كل نسخة، ومنذ انطلاق أولى دوراته، نخبة من كبار الفنانين العرب والأجانب، وهو الأمر الذي خول له أن يكون أكبر التظاهرات الفنية المنظمة في الوطن العربي.

واستقطبت الدورة السابقة من المهرجان، حسب الأرقام الرسمية المعلن عنها، 2.7 مليون متفرج تابعوا عروض أكثر من 200 فنان بكل من الرباط وسلا.

واستطاع الفنان الكولومبي “مالوما” والذي اعتلى منصة السويسي، أن يحقق رقما قياسيا من حيث عدد الجمهور، إذ حضر حفله أكثر من 200 ألف شخص، واتحف جمهوره بأشهر أغانيه والتي شهدت نجاحا كبيرا.

إيمان رضيف