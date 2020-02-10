قافلة تضامنية مع سكان الجبال بأزيلال

تنفيذا لبرامجها الخيرية التي تستهدف الفئات الهشة بالمناطق الجبلية بأزيلال، وتزامنا مع موجة البرد وتساقط الثلوج التي تعرفها بعض المناطق النائية في تخوم الجبال، نظمت قافلة جمعية الأمل لمرضى السرطان بالمحمدية وجمعية الهدى للأعمال الاجتماعية والتنمية وتضامن الحرفيين بالمحمدية، وجمعية خطوات بالرباط، قافلة تضامنية مع سكان دوار الدحاحن دائرة واو يزغت جماعة أنركي باقليم أزيلال أيام 24و25و26 يناير الماضي، بشراكة مع قيادة دائرة أنركي وجمعية “دريم تايم” للرياضات الجبلية والتزحلق على الجليد، تحت شعار” شتاؤهم برد قارس، وعطاؤكم دفء حارس”

وتفاعل المستفيذون من المبادرة الخيرية، بعد نجاح القافلة الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم التي نظمتها جمعية الأمل لمرضى السرطان بالمحمدية، لترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتنمية الحس الانساني لدى المواطنات، والمساعدة على تجاوز قساوة المناخ في هذه المناطق المتاخمة للجبال، سيما أنها تعاني هشاشة بسبب غياب المرافق الصحية والاجتماعية التي تدمجها في مسار التنمية.

ورصدت الجمعية، التي قامت بفحوصات طبية لعشرات المستفيدات من الكشف عن سرطان عنق الرحم، حالات إصابة بالسرطان، وواكب آباء متخصصون في أمراض النساء والتوليد بعض الحالات التي تحتاج إلى علاج ، بتوفير الأدوية وكل سبل العلاج، في انتظار تحسن الأحوال الصحية للمريضات اللواتي كن يعانين من بعد المستشفيات، فضلا عن عوز حالتهن الاجتماعية وصعوبة الحصول على المال لاقتناء الدواء.

سعيد فالق (بني ملال)