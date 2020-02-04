السعودية تحدث هيئات حكومية للموسيقى والأفلام والأزياء

قررت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، إحداث هيئات ثقافية حكومية في العديد من مجالات الثقافة والفنون، منها الموسيقى والأفلام والأزياء.

وقال بيان حكومي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي، إن المجلس قرر إنشاء هيئات الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء.

وأضاف البيان أن القرار تضمن تفويض وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجالس إدارات الهيئات، بممارسة اختصاصات تلك المجالس.

وقال الوزير في تعليق عقب صدور القرار، إن “الهيئات الثقافية تؤسس لبنية تحتية متينة لقطاعاتنا الثقافية، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ ثقافتنا (…)”.

وأنشأت السعودية وزارة الثقافة في العام 2018، للإشراف على خططها الطموحة في الانفتاح الثقافي على الفنون، على المستوىين المحلي والعالمي.