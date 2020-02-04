هذه أرباح “غوغل” من تسويق الاعلانات على “يوتوب”

كشفت شركة ألفابيت ، الشركة الأم لـ “غوغل “، لأول مرة عن حجم التداول لمختلف وحداتها التجارية ، بما في ذلك حجم عائدات الإعلانات على موقع “يوتوب” ، والتي شكلت سنة 2019 سوقا بقيمة 15 مليار دولار.

وحققت الإعلانات على”يوتوب” عائدات بقيمة 15.15 مليار دولار في السنة المالية 2019 ، مع 4.72 مليار دولار في الربع الرابع وحده.

وفي المجمل، ارتفعت مبيعات “يوتوب” بنسبة 36 بالمائة مقارنة بسنة 2018 و 86 بالمائة قياسا بسنة 2017.

ووفقا للمعطيات التي قدمتها “ألفابيت”، حققت عمليات “غوغل” السحابية بدورها إيرادات بلغت 8.92 مليار دولار في السنة المالية 2019 ، من ضمنها 2.61 مليار دولار في الربع الرابع من العام.

وبلغت الإيرادات الاجمالية لشركة “ألفابيت” 46 مليار دولار للربع الأخير من سنة 2019 ، بزيادة 17 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق. وكان المحللون الماليون يتوقعون أن يبلغ حجم التداول السنوي 46.9 مليار دولار.