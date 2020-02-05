أخبار الصباح

> دركي

كشفت مصادر متطابقة أن الدركي المعتقل بسيدي بنور، أجرى أزيد من 20 مكالمة، مع بارون مخدرات مبحوث عنه، ما مكنه من الفرار من قبضة عناصر الفرقة الوطنية للدرك. وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة حلت بسيدي بنور لإيقاف المتهم مستعينة بتقنية تحديد مكانه، إلا أنه تمكن من الفرار بعد اختفاء إشارات التتبع. وعادت العناصر إلى مقر الدرك، لتعود الإشارة، الشيء الذي فضح الدركي العامل في مصلحة البرق والمواصلات السلكية واللاسلكية.

(م. ص)

> أموات

تستعد البيضاء لتأسيس هيكل عمومي خاص بتدبير قطاع الأموات، بعد المصادقة على مشروع خاص بشرطة الجنائز، مهمتها مساعدة ذوي الميت في إعداد الوثائق الإدارية وتوفير سيارات النقل ومتابعة إجراءات الدفن. وأثار الموضوع سخرية في بعض اللجان الوظيفية، إذ عاب منتخب على العمدة “اهتمامه بالأموات، بينما الأحياء يعيشون أنواع المشاكل في مدينة بلا أفق”، حسبه.

(ي. س)

> جثة

عثر بعض الصيادين، صباح أمس (الاثنين)، على جثة شاب، في عرض البحر بمنطقة سيدي عبد السلام، قرب تطوان، بعد مرور يومين عن اختفائه. وطارد حرس السواحل الهالك، أخيرا، رفقة شابين آخرين، أثناء محاولتهم تهريب كميات من المخدرات باستعمال ثلاث دراجات مائية، ذات محركات قوية من نوع “جيت سكي”، انطلاقا من وادي مرتيل التابع لجماعة أزلا.

(ي. ج) تطوان

> الصغير

نفى مصدر مقرب من هشام الصغير، رئيس المجلس الإقليمي لوجدة، ترشحه لمنصب الأمين العام للأصالة والمعاصرة. وقال المصدر نفسه إن الصغير “ليس له الحق في وضع ترشيح لتعويض بنشماش، لأنه لم يستوف الشروط القانونية للترشح إلى الأمانة العامة للأصالة والمعاصرة، وهي العضوية في المجلس الوطني مرتين، وعضوية المكتب السياسي مرة واحدة”.

(ع. ك)

> توأم

رفع شخص من وزان دعوى قضائية ضد المستشفى الإدريسي بالقنيطرة، حيث نقل زوجته، أخيرا، لإنجاب توأم، قبل أن يتسلم مولودة واحدة فقط. وتضاعفت شكوك الزوج، الذي كان يحمل تقريرا طبيا أنجزه طبيب للطب العام بوزان، يفيد أن الزوجة حامل بتوأم أنثى، قبل أن يؤكد المستشفى أن تقرير طبيب الطب العام بوزان غير صحيح، وأن حمل الزوجة كان فرديا.

(ع. ك)

> التجمع

أعلن التجمع الوطني للأحرار بإقليم أكادير إداوتنان عن فتح باب الترشح لمنصب المنسق المحلي بأكادير، المقرر انتخابه في جمع عام يوم 22 فبراير الجاري. وأعلنت التنسيقية الإقليمية أن وضع طلبات الترشح بالمقر الإقليمي للحزب، التي انطلقت، الجمعة الماضي، ستمتد إلى غاية سادس فبراير الجاري، في السادسة مساء.

(ب. ب)

> مستشار

تهدد تحركات أحد المتهافتين على منصب مستشار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بنسف تنسيق بين الاتحاد والاستقلال بجامعة محمد الخامس بالرباط، وبإحداث “بلوكاج” في تعيين عميد كلية العلوم بالجامعة ذاتها. وووجه الأستاذ، الذي رشح نفسه لمنصب بأجر شهري يصل إلى 50 ألف درهم، برفض قيادة حزبه تقديم الدعم له، بذريعة أنه أستاذ للأدب العربي، وأن تخصصه لا يؤهله للمساهمة في الأوراش الكبرى للوزارة.

(ي. ق)

> العمران

تقاطرت شكايات أسر بالمغرب والخارج على مكتب والي جهة مراكش آسفي، تناشده بالتدخل لإلزام شركة العمران بتسليمهم بقعا أرضية بمنطقة “تسلطانت”، سددوا أثمنتها منذ 2015. وعبر المستفيدون عن غضبهم بسبب تماطل العمران، بعد أن حددت لهم أجل ستة أشهر لتسليمهم عقاراتهم لكن المدة تجاوزت خمس سنوات. وعزت مصادر هذا التعثر إلى تماطل جماعة “تسلطانت” في تسوية كافة الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشروع، مستغربة تسويق الشركة لمنتوجاتها، قبل تسوية أمورها الإدارية والقانونية.

(م. ل)

> “سميمو”

أصدرت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، أحكامها في قضية عصابة السطو على عقار بجماعة “سميمو” بإقليم الصويرة. وأدانت الغرفة المتهم الأول في القضية بثماني سنوات سجنا نافذا، وعون سلطة بثلاث سنوات حبسا، فيما وزعت أربع سنوات، بالتساوي، على شاهدين قدما شهادة زور في القضية، التي تم فيها الاستيلاء على عقار كان يضم مقرا سابقا للدرك الملكي، في الوقت الذي فارق المتهم الرئيسي الحياة خلال فترة محاكمته بإحدى المصحات.

(ع. م)