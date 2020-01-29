“حواس الليل” جديد حريري

صدر للشاعرة حليمة حريري ديوان شعري جديد موسوم ب “حواس الليل”، عن مطبعة وراقة بلال بفاس، في طبعة أولى هذه السنة (2020). يقع الديوان في 122 صفحة من الحجم المتوسط، ويضم 49 قصيدة.

الشاعرة حليمة حريري من مواليد البيضاء، تشتغل موظفة بمراكش وتنشر بالجرائد الوطنية ولها نافذة على الصحافة بإحدى اليوميات الوطنية، صدر لها في 2017، ديوان شعر”غربة الروح”، عن منشورات دار آفاق بمراكش.

واختارت الشاعرة حليمة حريري من خلال هذا الديوان، أن تقود القارئ إلى مرافئ الذات التي تسكنها اللغة الشعرية الموحية. كما تؤثثها الصور والرؤية الشعرية التأملية/الفلسفية. من أجل بناء تجربة شعرية خاصة. تضيف لبنة جديدة إلى تجربة الشعر المغربي المعاصر خاصة، والشعر العربي بشكل عام.

وبين الديوان الأول(غربة الروح)، والديوان الثاني (حواس الليل)، تعيش الشاعرة حالة من التجريب الشعري التي ستمتد آفاقها الأسلوبية والفنية إلى دواوين شعرية قادمة.

خ. ع