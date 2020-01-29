مخرجون ينقلبون على “دوزيم”

رفضوا التعاون معها لتخوفهم من التماطل بسبب أزمتها المالية

انقلب بعض المخرجين، المعروفين الذين سبق أن قدموا مجموعة من الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية، على القناة الثانية، رافضين إنجاز إنتاجات تلفزيونية أغلبها لرمضان المقبل لفائدتها، بسبب تخوفهم من تماطلها في أداء مستحقاتهم نتيجة الأزمة المالية، التي مازالت تعاني تداعياتها.

وأكدت مصادر في تصريحها ل”الصباح” أنه رغم موافقــة القنـاة الثانية على بعض المشاريع، التي سبق أن تقدم بها بعض المخرجين عن طريقـة شركــات إنتـاج يملكونها، إلا أنهم ترددوا في اللحظة الأخيرة، وأعلنوا رفضهم، مضيفة (المصادر)، “لقــد اقترحت عليهم ميزانية تعتبر نصف ما تقدموا به لإنجاز العمل، وفضلوا الانسحاب”.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك عددا من المخرجين يفضلون التعامل مع شركات تنفذ إنتاجات لفائدة قناة “الأولى” وإنتاجات داخلية لها، وفي المقابل يرفضون التعامل مع “دوزيم” لتخوفهم من التماطل في أداء المستحقات لفائدتهم.

وقالت المصادر ذاتها، إن عددا من هؤلاء المخرجين سبق أن تعاونوا مع القناة الثانية، طيلة السنوات الماضية، حين لم تكن تعاني أي أزمة مالية وكانت ظروف التعاون معها تتم بشكل جيد، حيث كان يتم أداء المستحقات دون أي تماطل، مضيفة (المصادر)، “هؤلاء المخرجون انقلبوا على “دوزيم”، التي تعيش وضعا صعبا، خاصة أن الحكومة هي في وضع المتفرج تجاه أزمتها، إذ لم تحتضنها ولم تفوتها للقطاع الخاص”.

وخلافا لما يروج من أخبار حول تماطل “دوزيم” في أداء مستحقات الإنتاجات التلفزيونية لفائدة شركات الإنتاج وأن الامر قد يصل إلى ثلاث سنوات، أكدت المصادر ذاتها أنه لم يسبق أن تأخرت أزيد من سنة.

يشار إلـى أن القنـاة الثانية تعيش لحظات صعبة خلال الفتــرة الراهنة، كما أن هناك تذمرا وتخوفا كبيـرا في صفوف العاملين بشأن مستقبلها.

ونتيجة الظروف الصعبـة التي تواجهها القناة الثانية نظم العاملون قبــــل فتـــرة وقفة أمام مقرها الرئيسي بالبيضاء، احتجاجا على مجموعة من الأوضاع، للتنديــــد بسلوك الإدارة والفتـــور الذي لمسه العاملون بها نتيجـة عدم فتـــــح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ومحاولــة إيجاد الحلول لعدة مشاكل.

أمينة كندي