“ألف ليلة وليلة” على “إم بي سي 5”

تقترح قناة “إم بي سي5” على مشاهديها، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الخامسة مساء، مشاهدة حلقة جديدة من “ألف ليلة وليلة”، الذي يجمع نخبة من الممثلين، على رأسهم شريف منير، ونيكول سابا، وأمير كرارة، وآسر ياسين.

وتجمع “ألف ليلة وليلة”، الكثير من الحكايات والوقائع والأحداث التي تتواصل يوميا بين “شهريار” الذي يجسد دوره “شريف منير، و”شهرزاد”، التي تلعب دورها نيكول سابا.

ويتميز مسلسل “ألف ليلة وليلة”، حسب ما جاء في بيان صحافي، بضخامة الإنتاج سواء في تنفيذ الأزياء والملابس والاكسسوارات، أو من جانب استخدام أحدث التقنيات السمعية والبصرية لتقديم مشاهد تشبه من حيث الشكل أفلام هوليوود التي تعتمد على الجرافيك من خلال فريق عمل مشترك ضم إلى جانب المبدعين المصريين، خبراء من أمريكا وبولندا، قدموا من قبل أعمال الجرافيك في عدد من الأعمال السينمائية العالمية الكبرى، منها سلسلة أفلام “هاري بوتر”، و”ذاهوبيت”، و”آيرونمان”، و”مملكة الخواتم”.

إ. ر