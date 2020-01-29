قريوا في دور بطولي

الممثل الشاب شارك في «منزل مشترك» ويستعد لجولة مع «المجذوب»

انتهى الممثل الشاب جلال قريوا من تصوير مشاهد من بطولة الفيلم الفرنسي/ المغربي la vie me va bien رفقة الممثل الفرنسي سمير الكاسمي والممثلة البلجيكية من أصل مغربي لبنى أزابال، وتوقيع المخرج الهادي ولاد محند.

وقال قريوا، في حديث مع “الصباح” إن الفيلم الجديد يشكل تجربة جديدة في مساره الفني الذي انطلق قبل سنوات، ومكنه من الاحتكاك عن قرب، بتجارب مغايرة في التمثيل وإدارة الممثل، كما أنه يعالج قصة درامية مستوحاة من حكاية واقعية لشخص يعاني آلزهايمر بعد أن قضى سنوات طويلة موظفا في قطاع البريد، قبل أن يحصل على التقاعد، ويدخل أبناؤه في متاعب يومية معه بسبب الحالة التي انتابته.

وأضاف قريوا أنه يسعى من خلال هذا العمل تثبيت حضوره في مجال الفن السابع، بعد تجارب عديدة في التلفزيون والمسرح، عبر أدوار متفاوتة القيمة والحضور، جعلته يسبر أغوار الاشتغال الفني في سن مبكرة، وهو ما جعله يستفيد من كل دور ويحاول أن يثبت ذاته من خلال.

كما انتهى الممثل الشاب من تصوير دوره في شريط تلفزيوني جديد بعنوان “منزل مشترك” للمخرج محمد عبد الرحمان التازي، وهو العمل الذي شارك فيه إلى جانب رشيد الوالي ونسرين الراضي وهشام الوالي وآخرين.

وشريط “منزل مشترك” هو من نوع الأفلام البوليسية، ويروي قصة ثلاثة رجال عزاب، مهندس وأستاذ ومتخصص في الكومبيوتر. يقطنون سوية في منزل مشترك، وتتوالى الأحداث وتتعقد أمورهم عندما تقتل رحمة التي كانت تعمل خادمة تساعدهم في تنظيف البيت، ويتدخل رجال الأمن لحل لغز وفاتها، حيث ستحوم الشكوك حولهم وحول خطيب القتيلة.

من جانب آخر يواصل قريوا تصوير حلقات جديدة ضمن الموسم الجديد لسلسلة “مداولة”، التي تبث على القناة الأولى، مع المخرج رؤوف الصباحي، وهي من إعداد القاضية رشيدة أحفوض، إذ يشارك إلى جانب مجموعة من الأسماء المخضرمة في مجال التشخيص.

كما يستعد الممثل الشاب لجولة جديدة لتقديم عروض جديدة من مسرحية “ديوان سيدي عبد الرحمان المجذوب” للراحل الطيب الصديقي، ضمن جولة فنية خارج المغرب ستشمل، إسبانيا وتونس، ومن خلالها ستتم استعادة واحدة من أقوى المسرحيات التي قدمها الفنان الراحل، إذ تمت إعادة إخراجها وتطعيمها بوجوه جديدة تولت تشخيص هذا العمل الذي أظهر فيه الصديقي مقدرة فائقة على تطويع النصوص التراثية ومسرحتها.

وسبق لجلال قريوا أن شارك في تجارب مسرحية أخرى من إنتاج مؤسسة الطيب الصديقي منها عمل “فرجات مسرحية” الذي أخرجه التهامي جناح، إضافة إلى مسرحيات أخرى ضمن تجارب الهواة.

أما في مجال السينما فقد شارك الممثل الشاب في شريط فرنسي طويل بعنوان “أمين” للمخرج الفرنسي فيليب فوكون، إذ قدم فيه قريوا دورا بطوليا إلى جانب الممثلة الفرنسية إيمانويل دوفوس والممثل الفرنسي/السنغالي مصطفى مبينكي، وشارك بهذا الشريط ضمن مهرجان “كان” في دورة 2018، وحصل من خلال الممثل المغربي على جائزة أحسن موهبة شابة، وهي الجائزة التي يشرف عليها الإعلامي الفرنسي ريمي كاستيو.

كما شارك الممثل الشاب في شريط سينمائي آخر بلجيكي بعنوان “صونار” من توقيع المخرج جون فيليب مارتان، رفقة النجم الفرنسي باتيست صونار والممثلة إيميني ميريام، إضافة إلى مشاركته في فيلم “نور في الظلام” للمخرجة خولة بن عمر.

وتعرف المشاهدون المغاربة على اسم جلال قريوا، من خلال حضوره ضمن المسلسل التلفزيوني “رضاة الوالدة” للمخرجة زكية الطاهري، إضافة إلى حضور آخر ضمن سلسلة “الكاميرا المجنونة” على القناة الثانية.

وجدير بالإشارة إلى أن جلال قريوا من مواليد درب السلطان بالبيضاء، وتدرج في دار الشباب بوشتنوف، وهو خريج معهد مرس السلطان للموسيقى والفنون الدرامية قسم المسرح العربي، وتابع دراسته بشعبة السوسيولوجيا بكلية الآداب عين الشق، كما خضع لتكوين في التمثيل تحت إشراف المخرج الفرنسي فيليب فوكون.

عزيز المجدوب