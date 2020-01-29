مرشحون لمنصب سيتايل

أكدت مصادر لـ “الصباح” أن هناك ثلاثــة أسمــاء مــن داخــل القناــة الثانية مرشحة بقــوة لخلافــة سميــرة سيتايل على رأس مديــريـة الأخبار، وهــم حميد ساعــدنــي وفضيلــة أنــور ورضا بنجلون.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن تداول أسماء من داخل القناة لشغل منصب مدير الأخبار وتولي تسيير أمورها خلف ارتياحا لدى العاملين، انطلاقا من أنهم سيكونون أكثر اطلاعا وقربا من الأوضاع داخل المؤسسة.

وينتظر أن يتم الحسم في الاسم، الذي سيشغل منصب مدير الأخبار في القناة الثانية، بعد مرور عدة أيام على الموافقة الرسمية لإدارة القناة على طلب المغادرة الطوعية، الذي تقدمت به، قبل عدة أشهر وتم تأجيله عدة مرات.

ورغم الرفض الذي واجهه طلب سيتايل، مديرة الأخبار ونائبة المدير العام لـ “دوزيم” على المغادرة الطوعية عدة مرات، إلا أنها ظلت مصرة عليه ولم تكن تفكر في التراجع عنه، حسب المصادر ذاته، التي أكدت أنها تستعد بعد مغادرتها القناة لدخول تجربة جديدة في المجال السمعي البصري.

أمينة كندي