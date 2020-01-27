طبيب يواجه تهمة القتل غير العمد

ارتكب خطأ ولم يقدم مساعدة لقائد أمن توفي في حادثة سير

وجه وكيل الملك بابتدائية بني ملال، تهمة الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر وارتكاب القتل غير العمدي والتسبب فيه بعدم مراعاته للنظم وعدم الاحتياط، لطبيب في مصحة خاصة بالمدينة نفسها متهم في ملف وفاة عبد الكبير فتحاوي، قائد الأمن الذي توفي جراء حادثة سير.

وحدد أولى جلسات المحاكمة، في 5 فبراير المقبل، ويواجه الطبيب عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات، حسب فصلي المتابعة 431 و432 من القانون الجنائي.

وفتحت الأبحاث في القضية إثر الشكاية التي تقدم بها شقيقه إلى الوكيل العام باستئنافية بني ملال، والتي تتهم طبيبا بمصحة خاصة بالمدينة بالإهمال، الذي نجمت عنه وفاة، ومحاولة التخلص من ذلك من خلال إخراجه من المصحة وهو ميت، قبل أن تتم إحالتها على المحكمة الابتدائية للاختصاص.

واعتبرت الشكاية التي تتوفر “الصباح”، على نسخة منها، أنه بعد حدوث حادثة سير بقصبة تادلة، والتي كان ضحيتها شقيقه أصيب إثرها بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقله إلى المستشفى المحلي بالمدينة، وإثر الفحوصات التي أجراها الطبيب، تبين له أن الضحية في وضعية حرجة فاتخذ قرارا بضرورة نقله إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال، غير أن عائلة الضحية ارتأت غير ذلك، وتوجهت إلى مصحة خاصة لتبدأ المعاناة، التي انتهت بالوفاة نتيجة الإهمال.

وأفاد المشتكي الطبيب، أن نقل الضحية إلى المصحة صادف وجود طبيب مختص في العظام، الذي كشف عن حالته، وربط الاتصال بالمشتكي عن طريق أحد أقاربه الضحية وأخبره أن الحالة الصحية للضحية مستقرة وأنه يعاني كسرا مزدوجا في رجله، ما يتطلب إجراء عملية جراحية، وهو ما وافق عليه واثقا في التشخيص الذي أجراه الطبيب لشقيقه، وبعد مدة ليست بالطويلة عاود الاتصال وأخبره أن حالة الضحية حرجة، وأنه يعاني ضيقا في التنفس، فطلب منه إدخاله إلى العناية، على اعتبار أن ذلك إجراء أولي يتخذ في تلك الحالات، وهو ما وافق عليه، لينقطع الاتصال ويتبين غير ذلك.

وذكرت الشكاية، أن الطبيب رفض إدخال الضحية إلى العناية المركزة رغم حالته، بحجة أنها مكلفة وتعادل 5000 درهم لليلة الواحدة. ورغم محاولة أفراد عائلة الضحية الذين كانوا موجودين بالمصحة إخبار الطبيب أن له تغطية صحية وأنهم مستعدون لوضع شيك ضمانا لإدارة المستشفى، لكنه رفض وطلب منهم نقله إلى المستشفى الإقليمي، الذي ما أن وصلوه حتى أخبرهم الطبيب المداوم أن الضحية متوفى.

واتهمت الشكاية الطبيب بتسببه في وفاة الضحية نتيجة الإهمال، وعدم تقديم الإسعافات اللازمة لحالته، من فحص الصدر والرأس ونقله إلى الانعاش، على اعتبار أن الضحية كانت به كدمات على الصدر، إلا أنه لم يأخذها بعين الاعتبار، بينما وجه اهتمامه إلى ساقي الضحية وضيع الوقت الكثير في فحصهما، رغم أنهما ليسا من الأولويات، الشيء الذي أدى إلى تدهور حالة الضحية.

كريمة مصلي