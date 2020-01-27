أغنام تتسبب في مصرع محام ووالديه

لقي محام بهيأة البيضاء ووالداه مصرعهم، وأصيبت زوجته وابناه وابن شقيقته، بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت زوال أول أمس (الخميس) على الطريق السيار الرابط بين مكناس والخميسات.

وأوضحت المصادر، أن المحامي، كان عائدا رفقة عائلته من فاس على متن سيارة رباعية الدفع من نوع “داسيا دوستر”، وبالوصول إلى النقطة الكيلومترية 116 بضواحي الجماعة القروية آيت ولال التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مكناس، فوجئ بقطيع من الغنم يعبر الطريق، فحاول تفاديه، لتنقلب سيارته ما أدى إلى مصرع المحامي ووالديه على الفور، فيما أصيبت زوجته وطفلاه وابن أخته، بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم جميعا على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى ذاته.

الحادثة المميتة، خلفت حالة من الاستنفار وسط أفراد الوقاية المدنية والدرك الملكي ، الذين هرعوا إلى المكان لنقل الضحايا وتنظيم حركة السير بهذا المقطع الطرقي الحيوي.

حميد بن التهامي (مكناس)