اعتداء على “بسيكوكوين”

تعرضت مغنية الراب المعروفة بـ”بسيكوكوين”، لإعتداء، ليلة الخميس الماضي، بالصخيرات، من قبل شخص مجهول لم تكشف عن هويته، حيث ظهرت في فيديو نشرته على “أنستغرام”، والدماء تغطي وجهها، وفي حالة هستيرية وهي تطالب بمساعدتها.

وظهرت بسيكو كوين، واسمها الحقيقي كوثر، في حسابها على “إنستغرام”، مباشرة بعد تعرضها للاعتداء، مخبرة متابعيها، ومعارفها بما تعرضت له، وطالبة منهم مساعدتها.

وظهرت مغنية الراب الشابة، والدماء على وجهها، ويدها، وأكدت أن ذلك حصل نتيجة تعرضها لاعتداء من طرف أحد الأشخاص، مبرزة أنها مصابة في وجهها، وقالت المغنية الشابة وهي تبكي في الفيديو: “ثقب ليا وجهي.. حنا كنخرجو في بلادنا كنقولو الأمان.. شوفو أشنو دار ليا”.

وسبق أن انتشرت، في 2018، أخبار عن تعرض “بسيكو كوين” لاختطاف، وأكد ذلك مقربون منها، لكنها لم تكشف تفاصيل الواقعة في ما بعد.

وظهرت المغنية المعروفة بعدد من الأغاني التي لقيت نسب مشاهدة مرتفعة على “يوتوب”، في الفيديو نفسه وهي محاطة بعدد من الأشخاص الذين حلوا بالمكان لمساعدتها.

ع . م