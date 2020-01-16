“شارم ناتيريل” … روتين يومي “نظيف”

يجد متصفح موقع «يوتوب»، قنوات كثيرة لمغربيات يكشفن تفاصيل حياتهن اليومية، لكن نسبة قليلة فقط من تلك القنوات، تقدم معلومات ومحتوى هادفا بعيدا عن «التفاهة».

ومن بين القنوات التي تحظى بنسب مشاهدة مهمة، وتحرص صاحبتها فاطمة الزهراء، على تقاسم كل ما هو إيجابي مع متابعيها، دون التطرق إلى تفاصيل الحياة الخاصة والزوجية، قناة «شارم ناتيريل». هذه القناة التي تسيرها زوجة وأم لطفلين، استطاعت أن تكسب احترام متابعيها، وثقتهم أيضا، وتمكنت من أن تحظى بتقدير الكثير من المتابعين، سيما أنها تقدم روتينا يوميا «نظيفا».

كانت صاحبة القناة في بادئ الأمر، تخفي وجهها عن متابعيها، وتحرص على مشاركتهم تفاصيل يومها بين العمل وأشغال المنزل وتربية الأبناء، دون أن تظهر ملامح وجهها، لأنها كانت، على حد تعبيرها، تسعى إلى أن يهتم متابعوها بمحتوى ما تقدمه وليس بتفاصيل شكلها، وبعدما نجحت في المهمة، ظهرت للجميع، واستمرت في كشف روتينها المحترم.

تحاول فاطمة الزهراء، تقاسم طاقتها الإيجابية مع متابعيها، والتركيز على ما هو إيجابي في «روتينها اليومي»، قبل أن تشدد على كل امرأة الاعتناء وتخصيص حيز لنفسها، حتى تسعد من حولها. تعد فاطمة الزهراء مثالا لكل امرأة عاملة، نجحت في تحقيق التوازن بين عملها وأسرتها، فهي مثال يحتذى به، بعيدا عن «الروتينات» التي تثير جدلا كبيرا، وتطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الهدف منها.

إيمان رضيف