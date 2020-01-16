رمضان يجر لمجرد إلى السينما

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، رسميا، دخول عالم السينما، من خلال فيلم سيجمعه بالفنان المصري محمد رمضان.

وقال لمجرد، خلال الحفل الذي أحياه الجمعة الماضي بدبي، إنه سيفي بوعده لجمهوره، إذ سيطل عليه، هذه المرة، من خلال فيلم سينمائي لم يكشف تفاصيله، فبعد نجاح أغنيتهما «إنساي» التي حققت انتشارا كبيرا، سيشرع رمضان ولمجرد في تنفيذ عمل سينمائي مشترك يجمعهما.

وفي الوقت الذي توقعت فيه تقارير إعلامية أن الفيلم سيكون مغربيا، وسيعرف مشاركة أسماء من الساحة المغربية، جاء في تقارير أخرى، أن الأمر يتعلق بفيلم مصري، ينتظر أن يصور بالقاهرة خلال الأشهر المقبلة.

وسيخوض لمجرد تجربة أخرى في مجال التمثيل، إذ سيشارك، حسب ما جاء في تقارير إعلامية، في عمل درامي آخر، إذ إلى جانب الفيلم مع رمضان، تعاقد لمجرد على المشاركة في مسلسل سيكون أحد أبطاله.

وينتظر أن يضم العمل، مجموعة من نجوم الدراما العربية، علما أن لمجرد، يرفض في الوقت الراهن، كشف تفاصيل العمل، والشيء ذاته بالنسبة إلى فريق العمل.

يشار إلى أن ثاني حفلات لمجرد ، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته 25، بعد أزمته، عرفت نجاحا كبيرا، إذ قدم «شو» عالميا، حظي بتفاعل الجمهور.

وقال رمضان، خلال الحفل الموسيقي ذاته، «إن سعد لمجرد نموذج للفنان المبدع والمحب لفنه ولو هناك فنانون آخرون يتمتعون بطيبة قلبه لصنعنا ألف أغنية ناجحة مثل إنساي».

إ.ر