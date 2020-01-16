شقيق تسكت يتهمها بقطع رزقه

فاجأ عادل تسكت، شقيق الفنانة ابتسام تسكت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكشفه عن تفاصيل خلافات عائلية بينهما على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستغرام».

وأكد عادل تسكت أن سبب خلافه مع شقيقته ووالدته هو عدم امتثاله لرغبتهما المتمثلة في طلاقه من زوجته، موضحا أن الأمر اتخذ أبعادا أخرى ووصل إلى درجة محاولة قطع رزقه بعد افتتاحها قاعة للألعاب مجانا بجانب قاعته، كما أنه تفاجأ باستدعائه من قبل الشرطة بناء على شكاية تقدمت بها والدته تتهمه فيها بشتمها وسرقتها.

وأوضح عادل تسكت في رسالة نشرها على حسابه على «إنستغرام» قائلا «الملكة وحاشيتها يفتتحون صالة الألعاب إلى جانب صالة الألعاب الخاصة بي مجانا بنية قطع رزقي، لكن الرزاق الله»، مضيفا «وهذا باختصار بسبب عدم تلبية طلبهم بطلاقي من زوجتي وبعد عدم تحقق مبتغاهم اليوم أصدم بتلقي استدعاء من الشرطة لاتهام أمي لي بشتمها وسرقة ممتلكاتها حسبي الله ونعم الوكيل».

ولم تعلق الفنانة تسكت عن الخبر الذي تداوله رواد مواقع التواصل، حيث لم تنشر أي تعليق أو صورة منذ تهنئتها متابعي صفحتها الرسمية على «إنستغرام» بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة.

يشار إلى أن ابتسام تسكت سبق أن نشرت صورا من أجواء احتفالها رفقة أفراد عائلتها بحفل زفاف شقيقها.

أمينة كندي