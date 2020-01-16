احتياطات لإزالة الشعر الزائد

بوجناح قالت إن “الخيط” أيضا من الطرق السهلة والصحية

يسعى الكثير من الأشخاص إلى إزالة الشعر الزائد، باللجوء إلى طرق مختلفة، بعضها يمكن أن يؤثر سلبا على البشرة، ويسبب مشاكل جلدية. وفي هذا الصدد قدمت، بوجناح، خبيرة الماكياج، مجموعة من النصائح لإزالة الشعر الزائد من الوجه، مشددة على ضرورة اختيار ملقط الحواجب حسب نوعية الشعر.

وأوضحت بوجناح أنه إذا كانت الشعرة رقيقة، فمن الأفضل اختيار ملقط الحواجب حاد، وفي الوقت الذي يكون فيه شعر الحواجب غليظا، يفضل استعمال ملقط برأس دائري.

وكشفت المتحدثة ذاتها أن إزالة الشعر الزائد بالخيط، تعتبر من الطرق السهلة وغير المكلفة والصحية أيضا، من أجل ذلك ينصح بالاعتماد عليها، للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه.

وحذرت بوجناح من استعمال موس الحلاقة الخاص بالحواجب، باعتبار أن تأثيراته السلبية كثيرة، فيما تعتبر شرائط الشمع البارد، من الحلول التي يمكن اللجوء إليها، شرط أن تكون البشرة خالية من البثور أو التعفنات، وأن توضع على جذور الشعر الزائد، وأن تزال في الاتجاه المعاكس، مع الحرص على عدم الاستخدام مباشرة في الحمام الساخن.

وفي سياق متصل، فمن النصائح لتخفيف الألم عند إزالة الشعر الزائد، تمرير قطعة من الثلج على المنطقة المراد نزع الشعر منها، وعند البدء بالشعور بخدر في تلك المنطقة يتم تجفيفها والبدء بنزع الشعر، ودهن المنطقة بزيت القرنفل، فهو بمثابة مخدر طبيعي بسبب احتوائه على مادة الإيوجانول، كما أنه يعقم ويطهر المنطقة. ومن الممكن أيضا، استخدام كريمات التخدير الموضعية، والتي تستخدم قبل نزع الشعر، وتوضع على المنطقة لمدة ما بين 15و25 دقيقة، ومن ثم تتم إزالة الشعر دون الشعور بألم.

يشار إلى أن هناك آلات يمكن استعمالها في المنزل، إذ أنها مزودة بملقط لإزالة الشعر من الجذور، وهي من الطرق السهلة والسريعة لإزالة الشعر ولكنها قد تسبب احمرارا، علما أن من مميزاتها أنها تؤخر ظهور الشعر لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة.

إيمان رضيف