الرصاص لتوقيف ثلاثة مجرمين بتزنيت

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، مساء أمس السبت، لإستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة بالعنف.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم بعد تعريضهم أحد المواطنين للسرقة تحت التهديد، استهدفت مبلغا ماليا وجهاز هاتف محمول، غير أنهم أبدوا مقاومة عنيفة وعرضوا حياة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر مفتش شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية، بينما أصابت رصاصتان أحد المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، كما تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في محاولة الاعتداء، بينما لازال البحث متواصلا لتوقيف الشخص الثالث المساهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الثاني المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.