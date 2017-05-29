الثلاثاء 30 مايو 2017
الزفزافي يسقط في المحظور

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1 تعليق

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    مغربي وطني

    كل من يتبع الزفزافي المرتزق فانه يتبع الشيطان الوسواس الرجيم وهو عبارة على مشرمل من تجار المخدرات مثله مثل المهرب للسمك محسن الانتحاري مات وسط الازبال كما اراد لانه كان من اباطرة المهربات وكان شاري السوق بالمرسى لايمتثل لامن انتحر ومتواه جهمن خالدين

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