ابنة ترامب ترفض لقب “السيدة الأولى” لأمريكا

بعد تنصيب ترامب، ستبقى زوجته ميلانيا في نيويورك، لكي يكمل ابنها بارون عامه الدراسي.

ورفضت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي الجديد، نعتها بالسيدة الأولى، بفضل استقرارها مع والدها في واشنطن في الفترة المقبلة.

وقال إيفانكا، “أعتقد أنني لن أكون السيدة الأولى في الفترة المقبلة، رغم استقراري مع والدي في واشنطن. هناك سيدة أولى واحدة، وستفعل أموراً رائعة”.

إيفانكا ترامب لا تملك دوراً محدداً في الإدارة لكنها تخطط أن تكون مؤيدة وداعمة لأبيها في المرحلة المقبلة.

وأضافت “سيكون والدي رئيساً وآمل أن أكون موجودة لدعمه ولدعم القضايا التي اهتممت بها طوال رحلتي المهنية”.

وأثارت ابنة ترامب الاهتمام في الفترة الأخيرة إلى جانب والدتها ميلانيا.

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