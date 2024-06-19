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منح الأساتذة الباحثين في الطب على طاولة الحكومة غدا الخميس

منذ 42 دقيقة
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الأسر‭ ‬ستتلقى‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬دجنبر‭                                                          (‬أرشيف‭)‬

ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بعلامة “مؤسسة الريادة”، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتطبيق القانون المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

(و م ع)

منذ 42 دقيقة
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