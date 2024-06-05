إحباط تهريب 5260 قرص طبي مخدر بباب سبتة

أوقفت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك بمركز باب سبتة، مساء اليوم الأربعاء، أربعينيا يشتبه في تورطه في محاولة تهريب 5260 قرص طبي مخدر إلى داخل التراب الوطني.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة مكنت من توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 48 سنة، مباشرة بعد وصوله لمركز باب سبتة على متن سيارة مرقمة بالخارج حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق عن ضبط شحنة المؤثرات العقلية المحجوزة مخبأة بلوحة القيادة، والمكونة من 4710 قرص طبي مخدر من نوع “ترانكيمازين” و550 قرص من نوع “ريتروفيل”.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عُهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قصد تحديد مصدر ومسارات تهريب هذه الشحنات من المؤثرات العقلية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المرتبطين بهذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)

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