بالصور.. Defendis المغربية للأمن السيبراني تطور حلولا بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Defendis المغربية، أمس الخميس، دخولها مجال الأمن السيبراني، عبر التخصص في تطوير حلوله المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI) بهدف مساعدة الأبناك والهيئات الحكومية والشركات على تحييد خطر الهجمات السيبرانية بشكل استباقي.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن منصتها الخاصة باستخبارات التهديدات السيبرانية (Cyber Threat Intelligence) تستغل الذكاء الاصطناعي لتحديد تسربات بيانات الاعتماد وبطاقات الدفع، واكتشاف الثغرات في الأصول، والمجالات الاحتيالية، ومحاولات انتحال الهوية التجارية عبر الإنترنت، ما يمكن المنظمات من اكتشاف تسرب البيانات والثغرات المعروفة التي لم يتم تصحيحها بعد.

وهذا الصدد، قال أمين باجدي، الشريك المؤسس والرئيس المدير العام لشركة Defendis : “تكمن مهمتنا في تزويد المنظمات بحلول أمن سيبراني متقدمة، خاصة تلك التي تفتقر إلى الموارد والقدرات، وذلك بهدف تمكنها من التكيف مع مشهد التهديدات والمتطلبات التنظيمية المتغيرة بشكل مستمر”.

مغاربة شغوفون على رأس شركة Defendis

أسس شركة Defendis ويديرها فريق شاب من رواد الأعمال المغاربة الموهوبين والشغوفين بمجال الأمن السيبراني:

أمين باجدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي : حاصل على ديبلوم من جامعة “الأخوين” بالمغرب وجامعة “ساسكس” بالمملكة المتحدة، يمتلك “أمين باجدي” خبرة كبيرة في تطوير المنتجات واستراتيجيات الأعمال. بعد أن شغل منصب المدير الفني والتقني بالقناة الثانية 2M وإطلاق DCBL لمساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية، يكرس “باجدي”: جهوده الآن لشركة Defendis لتطوير حلول أمن سيبراني متقدمة.

: حاصل على ديبلوم من جامعة “الأخوين” بالمغرب وجامعة “ساسكس” بالمملكة المتحدة، يمتلك “أمين باجدي” خبرة كبيرة في تطوير المنتجات واستراتيجيات الأعمال. بعد أن شغل منصب المدير الفني والتقني بالقناة الثانية 2M وإطلاق DCBL لمساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية، يكرس “باجدي”: جهوده الآن لشركة Defendis لتطوير حلول أمن سيبراني متقدمة. شرف الدين نصيري، الشريك المؤسس ورئيس القسم التقني : شغوف بالأمن السيبراني منذ سن الخامسة عشرة، شرف الدين نصيري عصامي. بعد أن اكتشف وصحح أكثر من 1,114 ثغرة أمنية من خلال برامج المكافآت على الثغرات، استهل شرف الدين مسيرته كمستشار للأمن سيبراني سنة 2019. اليوم، بصفته الرئيس التقني لشركة Defendis، يقود تطوير حلول جديدة قادرة على تغيير مشهد الأمن السيبراني.

شغوف بالأمن السيبراني منذ سن الخامسة عشرة، شرف الدين نصيري عصامي. بعد أن اكتشف وصحح أكثر من 1,114 ثغرة أمنية من خلال برامج المكافآت على الثغرات، استهل شرف الدين مسيرته كمستشار للأمن سيبراني سنة 2019. اليوم، بصفته الرئيس التقني لشركة Defendis، يقود تطوير حلول جديدة قادرة على تغيير مشهد الأمن السيبراني. مروان صبري، شريك مؤسس ورئيس قسم التسويق: حاصل على ديبلوم من جامعة “الأخوين” بالمغرب وماستر في التسويق الرقمي من جامعة “ساوثهامبتون”، يمتلك “مروان صبري” خبرة واسعة في التسويق وتطوير الأعمال. شغل مناصب رئيسية في كل من Avito وGarena قبل أن ينضم إلى Defendis لقيادة جهود التسويق والتواصل.

تصوير: فدوى الناصر