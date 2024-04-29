2900 مستفيد من حملة طبية بمراكش

نظمت جماعة مراكش وشركاؤها، الجمعة والسبت الماضيين، حملة طبية وثقافية وتحسيسية وتوعوية لفائدة سكان مراكش المدينة العتيقة، وسيدي يوسف بن علي.

وتضمنت هذه الحملة، التي تدخل في إطار الخدمات الاجتماعية للجماعة، في المجال الصحي، إضافة إلى الطب العام، طب الفم والأسنان، وطب العيون وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وطب القلب والشرايين، وجراحة البطن والأمعاء، وطب الأطفال والنساء، وطب العظام والجراحة التقويمية، وأمراض الجلد والحساسية، والطب الباطني وأمراض السكري، إلى جانب مختصين في التخدير والإنعاش ومصلحة الأشعة، وخبراء في التغذية والحمية.

وأشرف على هذه الحملة أزيد من 80 إطارا صحيا ضمن طاقم طبي محترف ومتطوع في إطار هذه الحملة الهادفة إلى تسهيل ولوج سكان المدينة إلى الخدمات الصحية، وتمكينهم من إجراء عمليات جراحية مستعجلة.



وقد فاق عدد المستفيدين من خدمات القافلة خلال هذين اليومين 2900 شخص، وبلغ عدد الفحوصات والإجراءات الطبية 7386 تدخلا في مختلف التخصصات، و38 عملية جراحية دقيقة ومتخصصة.

وسجّل طب العيون والفم والأسنان وطب أمراض النساء أكبر نسبة إقبال من طرف المستفيدين.

وتميّزت هذه الحملة في مجموعها بالتنظيم المحكم والتنسيق الجيد بين مختلف الشركاء، وكذا المشاركة الراقية والحضارية للسكان المحليين وعموم المستفيدين.

وبموازاة مع ذلك، استفاد 1231 تلميذا بالمؤسسات التعليمية المجاورة من ورشات تحسيسية وتوعوية شملت الرسم والإعلاميات، وورشة العناية بصحة الفم والأسنان، وتاريخ الأدوية، والوقاية من حوادث السير، وتاريخ تطور الطيران، وأشغال يدوية في فنّ الحلي والديكور.



وعلى إثر النجاح الكبير الذي تميّزت به هذه الحملة الطبية، عبرت فاطمة الزهراء المنصوري، باسمها الخاص ونيابة عن أعضاء وأطر وموظفي جماعة مراكش، عن شكرها لجميع الشركاء المنظمين لهذه العملية، وفي مقدمتهم ولاية جهة مراكش آسفي، ومجلس الجهة، والسلطات المحلية والأمنية والقوات المساعدة، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وجمعية صفوف الشرف، وجمعية الأطباء الداخليين بمراكش، والمديرية الجهوية للشباب والثقافة والاتصال، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومركز التكوين المهني والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية، ومنظمة الهلال الأحمر المغربي، ومؤسسة إكسيل لمهن الصحة، وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومختبرات الأدوية بالقطاع الخاص المشاركين في الحملة، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه العملية وتقديم خدمات ذات جودة وخبرة متميزة.

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