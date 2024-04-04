رفاق بنعبدالله يقدمون مقترحات لحل أزمة طلبة الطب

قدم حزب التقدم والاشتراكية، أمس الأربعاء، مقترحات لحل أزمة كليات الطب والصيدلة المتفاقمة منذ دجنبر 2023، من بينها تشكيل لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن الحكومة والطلبة والأساتذة، لأجل مناقشة النقط العالقة وإيجاد حلول مناسبة لها.

وأكد الحزب، في بيان له توصلت “الصباح”بنسخة منه، على “المسؤولية السياسية الثابتة للحكومة في إيجاد الحلول لكل القضايا المطروحة في المجتمع ولأي مظهرٍ من مظاهر الاحتقان، من خلال نهج الإنصات والحوار والإقناع”، مشيرا لضرورة التعامل البناء والمسؤول والمتوازن من طرف التمثيليات الطلابية، لتفادي الضياع الذي يتهدد السنة الجامعية المفتوحة على احتمال “البياض”.

واعتبر حزب الكتاب في بلاغه، أن الخروج من نفق الأزمة الحالية “ينطلق من ضرورة طمأنة الطلبة وأسرهم”، مؤكدا ضرورة “وضع جدولة واضحة للإصلاح الشامل وتقديم الضمانات اللازمة بالنسبة لموضوع أراضي التدريب، ومن أجل فتح أفق الحل التام”.

من جهة أخرى، أكد رفاق بنعبدالله “مواصلة الجهود لتقريب وِجهات النظر وإيجاد الصيغ التوافقية بين مكونات المعارضة البرلمانية، بغية إنجاح مختلف المبادرات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وعبر المصدر ذاته عن رغبته في “ملء الفضاء السياسي، وتقوية وتمتين دور المعارضة، من داخل البرلمان وخارجه، وممارسة المراقبة في مواجهة سياسات الحكومة” التي أثبتت وفق نظره، وهي في منتصف ولايتها، “فشلها الذريع في مجرد الوفاء ببرنامجها، وبالأحرى في إجراء إصلاحات كبرى تتصل بالمجالات الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية”، على حد تعبير بيانه.

(ي.ع)

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