أسواق
بالصور.. البيضاء تحتضن معرض “M-AUTO Expo” للسيارات للجديدة والمستعملة
تحتضن البيضاء، في الفترة الممتدة من 15 مارس الجاري إلى 6 أبريل المقبل، معرض السيارات الجديدة والمستعملة “M-AUTO Expo”، المنظم في قاعة “باراديس” بعين الدياب، من الساعة 11 صباحا حتى منتصف الليل.
ويقدم المعرض السنوي المنظم من قبل مجموعة “M-AUTOMOTIV”، الرائدة في توزيع السيارات في المغرب، والموزعة الحصرية للعلامات التجارية “رونو” و”داسيا”، و”ألبين” في المغرب، تشكيلة كبيرة من السيارات الجديدة والمستعملة بأسعار مخفضة، وحلول تمويل مغرية (بدون تسبيق)، بالإضافة إلى خدمة شراء للسيارت القديمة.
وعن العروض التي يقدمها “M-AUTO Expo”، أوضح سهيل حومايني، المدير العام لمجموعة “M-AUTOMOTIV”، في تصريح لـ”الصباح”، أن هذا المعرض يشكل إضافة لسوق السيارات المستعملة، إذ يستقبل الزوار الراغبين في بيع سياراتهم الحالية، ويقدم لهم فحصا دقيقا لحالتها الميكانيكية من قبل خبراء تقنيين، يتم بموجبه تحديد سعرها ليتم الاتفاق على إتمام عملية الشراء في حال موافقته على الثمن المقدم، بالإضافة إلى خدمات أخرى، من بينها التأمينات والإنجاد والضمان المقدم ابتداء من 12 شهرا”
وأضاف المتحدث ذاته، أن “سوق السيارات المستعملة بالمملكة يشكل ثلاثة أضعاف سوق السيارات الجديدة، غير أن نسبة قليلة من مبيعاته مهيكلة، عكس الباقي المعتمد فيها على السماسرة، ما يحتم ضرورة المساهمة في هيكلة هذا القطاع، عبر توفير تجربة آمنة للبيع والشراء، كما هو الحال بالنسبة إلى “M-AUTO Expo”.
من جهة أخرى، كشف حومايني، مساهمة مجموعة “M-AUTOMOTIV” في النسخة المرتقبة لـ”رالي عائشة للغزلان”، عبر تقديم إحدى سياراتها المجهزة لمشاركات في هذه الفعالية الدولية، إلى جانب خدمات مواكبة ودعم لضمان مرور تجربتهم في أحسن الظروف.
(ي.ع)
تصوير: فدوى الناصر