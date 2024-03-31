بالصور.. البيضاء تحتضن معرض “M-AUTO Expo” للسيارات للجديدة والمستعملة

تحتضن البيضاء، في الفترة الممتدة من 15 مارس الجاري إلى 6 أبريل المقبل، معرض السيارات الجديدة والمستعملة “M-AUTO Expo”، المنظم في قاعة “باراديس” بعين الدياب، من الساعة 11 صباحا حتى منتصف الليل.

ويقدم المعرض السنوي المنظم من قبل مجموعة “M-AUTOMOTIV”، الرائدة في توزيع السيارات في المغرب، والموزعة الحصرية للعلامات التجارية “رونو” و”داسيا”، و”ألبين” في المغرب، تشكيلة كبيرة من السيارات الجديدة والمستعملة بأسعار مخفضة، وحلول تمويل مغرية (بدون تسبيق)، بالإضافة إلى خدمة شراء للسيارت القديمة.