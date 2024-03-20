الفرقة الوطنية تحقق في محاولة تصفية قاضية سابقة دهسا

نجت قاضية سابقة من موت محقق، بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، بعد مباغتتها لدهسها بسيارة انطلقت بسرعة جنونية من موقع قريب من الحادث.

ووفق مصادر متطابقة، فإن القاضية المتقاعدة نزلت قبيل الحادث بثوان من سيارة ابنها، وترجلت عبر الطريق للولوج إلى منزل والدها الموجود بمدخل برشيد، وهي اللحظة التي ظهرت فيها السيارة، التي تم حجب لوحات ترقيمها.

وسبب الحادث أضرارا جسدية للقاضية، ناتجة عن سقوطها إثر دفعها من قبل شقيقها لإنقاذها، إذ كان ينتظرها عند بوابة المنزل، ولولا يقظته في تلك اللحظة لكانت النتيجة مأساوية.

وفور وقوع الحادث أشعرت مصالح الأمن ببرشيد، فانتقلت عناصر من الضابطة القضائية وأجرت معاينة، كما استمعت إلى الضحية وشقيقها، وأجرت مسحا لمحيط الجريمة، من أجل البحث عن شهود عاينوا الواقعة وكذا ضبط الكاميرات المنصوبة قرب المنزل وفي الأزقة والشارع المجاورين له، واستجمعت مواصفات السيارة ونوعها والوجهة التي أخذتها بعد فشلها في تصفية القاضية المتقاعدة.

وعلمت “الصباح” أن الوكيل العام بسطات، بعد إشعاره بمعطيات الواقعة أناط الأبحاث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ عهد إليها بمهمة فك لغز الجريمة والتعاون مع الأمن المحلي لإيقاف المتورطين فيها.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون الأمر متعلقا بالانتقام، سيما أن الحادث تزامن مع خرجات إعلامية مصورة بالفيديو للقاضية المتقاعدة نفسها تفضح فيها سلوكات تعرض لها والدها وورثة شريكه لما وصفته بمحاولة للاستيلاء على عقار مساحته 150 هكتارا وقيمته أزيد من 60 مليارا.

وفضحت القاضية بالأسماء من اتهمتهم بالضلوع في الضغط لاستصدار حكم استئنافي اعتبرته جائرا، قضى باستحقاق شفعة في العقار ذاته لشخص لم يسبق له أن أجرى تعرضا أو حرث ولو مترا من الأرض أو حتى حازها، مستغربة استئناف الحكم بعد 27 سنة عن صدور حكم ابتدائي قضى بعدم القبول، مرتكزا على انعدام سند التملك أو الحيازة وعدم إيقاع التعرض على مطلب التحفيظ قبل ذلك، وفق ما ينص عليه الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري.

والتمست القاضية السابقة في الخرجات نفسها تدخل جلالة الملك لإنصاف والدها وتطبيق القانون، وكذا إعطاء أوامر جلالته بإيفاد لجنة قصد إجراء تحقيق في الخروقات القضائية، سيما أن العقار لا يجوز فيه الشفعة لأنه من العقارات التي تمت تسوية نزاعاتها بين الحائزين المغاربة والدولة، بعد محاولة ضمها للأراضي المسترجعة.

كما فضحت القاضية طريقة الاتفاق قبل صدور الحكم، إذ أشارت إلى أنها تمكنت من وضع اليد على وثيقة عدلية تعد “جعل ووكالة “، تنبأت بالنتيجة القضائية واقتسمت الأموال حسب المجهودات التي سيقوم بها المستفيد من الجعل لفائدة الشفيع الوهمي خاسر الدعوى قبل 27 سنة، بأن اشترط عليه مقابل ما سيقوم به لربح الملف أن يعطيه نصف العقار أي 75 هكتارا، وفي الآن نفسه وقع له في الجعل ذاته وعدا ببيع النصف المتبقى من العقار بمليار سنتيم، في الوقت الذي ثمنه الحقيقي يفوق 60 مليارا.

المصطفى صفر

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