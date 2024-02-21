بورصة البيضاء.. تداولات الإفتتاح على وقع الأخضر

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” زيادة بنسبة 0,04% ليستقر عند 12.891,61 نقطة.

وتحسن مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,01% عند 1.048,61 نقطة، بينما تعزز MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,01% إلى 956,31 نقطة.

بالمقابل، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على تراجع بنسبة 0,15% إلى 1.095,06 نقطة.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل إيمورينت أنفيست (+2,03% / 92,85 درهما)، وبنك CFG Bank ..

(+0,61 % / 156 درهما)، وأطوهول (+0,52% / 67,5 درهما)، و TGCC..

(+0,21 % / 234 درهما)، والتجاري وفا بنك (+0,2% / 508 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل مينيير تويست (-3,87% / 1.391 درهما)، وديلتا هولدينغ (-2,58% / 37,02 درهما)، وأطلنطا سند ( -0,82% / 121 درهما)، وموتانديس (-0,74% / 267 درهما)، وأليانس (-0,51% / 156,02 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء بتسجيله خسارة بنسبة 0,26%.

(و م ع)

إقرأ أيضا: