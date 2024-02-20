بركة يتباحث مع نظيره الموريتاني بالرباط

أجرى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وزير التجهيز والنقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد عالي ولد سيدي محمد، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البنيات التحتية.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وأهمية الرقي بها إلى آفاق جديدة، سيما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب على المستوى التقني والفني، وتوسيع الشراكة بين المختبر العمومي للتجارب والدراسات المغربي والمختبر الوطني للأشغال العمومية الموريتاني، علاوة على تعزيز التعاون في مجال التكوين الفني الخاص بصيانة الطرق.

وفي هذا السياق، أكد بركة أن هذه المباحثات تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، والدفع قدما بالتعاون الاقتصادي الثنائي إلى آفاق جديدة، مضيفا، أن هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لإرساء خارطة طريق من أجل تقوية التعاون بين البلدين في مجال البنيات التحتية والموانئ.

وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع نظيره الموريتاني والتي تأتي أيضا في سياق التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وموريتانيا، شكلت كذلك مناسبة لتقاسم الخبرات والتجارب الناجحة ذات الصلة، وبحث إمكانية إطلاق مشاريع مهيكلة لها وقع إيجابي في موريتانيا، لاسيما تقوية شبكة المواصلات بين نواكشوط ونواذيبو.

من جهته، أكد الوزير الموريتاني أن الزيارة، التي يقوم بها إلى المملكة على رأس وفد هام، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات في مختلف مجالات البنيات التحتية.

وأضاف ولد سيدي محمد أنه بحث مع السيد بركة إمكانية إعداد دراسة تقنية تخص الطريق الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو، وإرساء شراكة متينة بين البلدين في مجال الأشغال العمومية، وكذا المساهمة في بناء العديد من المنشآت الفنية بنواكشوط، من أجل تحسين انسيابية حركة المرور بالعاصمة الموريتانية.

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