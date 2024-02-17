حزب الاستقلال يجمد عضوية نائبة للعمدة ومستشار جماعي بطنجة

أصدر المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بطنجة- أصيلة، بتاريخ 14 فبراير الجاري، قرارين يقضيان بتجميد عضوية كل من سمية لعشيري المستشارة الجماعية ونائبة عمدة مدينة طنجة.

كما شمل القرار الثاني تجميد عضوية المستشار بالمجلس الجماعي ذاته “محمد أقبيب”.

وبحسب القرارين اللذين توصلت “الصباح”بنسختين منهما، فقد جاءا فيه “بناء على قرار الأمين العام لحزب الاستقلال الصادر تحت عدد 009-24 والقاضي بتعيين اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب للنظر في الخروقات التي ارتكبها المعنيان، مخالفين بذلك لقوانين الحزب وتوجهاته”، وكذا “بناء على مخرجات جلسة استماع خاصة بنائبة العمدة والمستشار الجماعي، انعقدت بتاريخ 08 فبراير 2024 بمقر الحزب بالبرانص بطنجة”.

وجاء في قرار حزب الميزان الذي يحمل توقيع المفتش الإقليمي “جمال بخات”، أنه “بعد الإطلاع على جميع الوثائق والمعطيات فقد قررت اللجنة المشار إليها أعلاه تجميد عضويتكم في حزب الاستقلال مع تفعيل المساطر القانونية طبقا لضوابط الحزب وقوانينه”.

يوسف الجوهري(تطوان)

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