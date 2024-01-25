بورصة الدار البيضاء : أداء قريب من التوازن في تداولات الإفتتاح

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الخميس، على أداء قريب من التوازن، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي “مازي” بنسبة 0,02 في المائة، ليستقر عند 12.706,90 نقطة.

من جانبه، ظل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، مستقرا عند 1.040,32 نقطة.

وحقق MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,02 في المائة إلى 946,79 نقطة.

وسجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.058,30 نقطة.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الإنخفاضات من قبل “أراضي كابيتال” (-3,37 في المائة / 459 درهما)، و”كولورادو” (-1,94 في المائة / 45,1 درهما)، و”سطوكفيس شمال إفريقيا” (-1,57 في المائة / 10,63 درهما)، و”طوطال إنيرجي التسويق بالمغرب” (-1,47 في المائة / 1.210 درهما)، و”كارتيي السعادة” (-1,27 في المائة / 22,5 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الإرتفاعات من قبل “إقامات دار السعادة” (+2,29 في المائة / 29 درهما)، و”مناجم” (+2,09 في المائة / 1.858 درهما)، و”إمورانت للإستثمار” (+1,57 في المائة / 95,99 درهما)، و”سلفين” (+1,5 في المائة / 595 درهما)، و”أوطوهال” (+1,26 في المائة / 68,35 درهما).

وكان مؤشر مازي قد أنهى تداولات أمس الأربعاء مسجلا خسارة بنسبة 0,32 في المائة.

(و م ع)

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