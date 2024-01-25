رئيس مجلس النواب يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس ليبيريا المنتخب جوزيف بواكاي

مثل رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي ، الملك محمد السادس، في الحفل الرسمي لتنصيب رئيس ليبيريا المنتخب، جوزيف بواكاي الذي جرى اليوم الاثنين بالعاصمة مونروفيا.

وتميز حفل تنصيب الرئيس بواكاي، الذي جرى بمقر البرلمان، بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود وأعضاء الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بليبيريا وعدد من الشخصيات.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى جوزيف بواكاي على إثر انتخابه رئيسا لجمهورية ليبيريا، أعرب فيها جلالته عن أحر تهاني جلالته مشفوعة بمتمنياته الصادقة بالتوفيق في النهوض بمهامه السامية لخدمة الشعب الليبيري الشقيق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والنماء.

وفي وقت سابق اليوم أدى جوزيف بواكاي اليمين الدستورية لولاية مدتها ست سنوات، عقب تفوقه في نونبر الماضي على الرئيس المنتهية ولايته، جورج ويا.

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