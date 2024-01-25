3 أسئلة إلى عبد السلام الصديقي* مستقبل غامض أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الثقة بلغ أدنى مستوياته، فما تعليقكم؟ > البحث الذي تقوم به مندوبية التخطيط في كل فصل من السنة حول الظرفية لدى الأسر، يقدم معطيات في غاية الأهمية لقياس مدى انخراط المواطن في السياساتأكمل القراءة »
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