“فورست بلاستيك” تدخل كتاب “غينيس” للأرقام القياسية

دخلت شركة “فورست بلاستيك” لأنابيب نقل المياه، التاريخ من أوسع أبوابه، مسجلة رقما قياسيا جديدا في موسوعة “غينيس”، يتعلق بقدرة أنابيبها “سي بي في سي” على تحمل أعلى مستويات الضغط عالميا.

وأشاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال مشاركته في حفل تتويج “فورست بلاستيك”، أمس الخميس بأحد فنادق الدار البيضاء، بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي حققته الشركة المغربية، محطة هامة في مسيرتها، معبرا عن فخره بتكريسها لتميز مقاولات المملكة على الصعيد العالمي.

من جهته، أعرب نبيل سيف الدين، الرئيس المدير العام لـ”فورست بلاستيك” عن امتنانه لموظفي وعاملي مقاولته، جراء مساهمتهم، بشكل أو بآخر، في إدراج منتجاتها بالموسوعة العالمية، بتاريخ 28 مارس الماضي، مؤكدا أن هذا الإنجاز ينضاف لمسيرتها الحافلة بالتميز منذ تأسيسها عام 1997 بصفتها علامة تجارية رائدة في هذا المجال.

وتابع سيف الدين، أن أنابيب “سي بي في سي”، إلى جانب تحملها نسب الضغط العالية، تضمن الحفاظ على جودة المياه المنقولة عبرها، سواء داخل المنازل أو المؤسسات المفتوحة للعموم، والتي تتطلب قدرة عالية على التحمل كالمستشفيات والفنادق والإدارات والمدارس والجامعات وغيرها.

(ي.ع)

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