الملك يهنئ رئيس بولونيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس بولونيا، أندريه دودا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس أندريه دودا، وأخلص المتمنيات للشعب البولوني بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة سانحة لأشيد بمستوى علاقات الصداقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية بولونيا، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات وإرساء تعاون بناء ومثمر لفائدة شعبينا الصديقين”.

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