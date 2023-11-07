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اذاعة وتلفزيون

منذ 45 دقيقة
تضمنت القائمة القصيرة لجائزة “سرد الذهب” في دورتها الأولى، والتي تهدف إلى تكريم المبدعين في فن السرد من رواة السير والآداب والسرود الشعبية، الكاتبين المغربيين عبد الرحيم سليلي وهدى الشماشي. وذكر مركز أبوظبي للغة العربية ، في بيان، أن فروع القوائم القصيرة للجائزة ضمت 13 عملا منأكمل القراءة »

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منذ 45 دقيقة
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