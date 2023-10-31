2500 درهم شهريا لمدة سنة.. صرف الدفعة الثانية من مساعدات الأسر المتضررة من الزلزال
تنطلق غدا الأربعاء، فاتح نونبر 2023، عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا.
كما ستنطلق، الثلاثاء القادم (7 نونبر 2023)، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي، حيث سيتم وضع دفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء.
كما سيكون بإمكان هذه الأسر، بداية من التاريخ المذكور، وفق ذات البلاغ، الاستفادة من المواكبة التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وستقدم الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
جدير بالذكر أن الحكومة صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة والمحددة في 30.000 درهم لمدة سنة.