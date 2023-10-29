انفجارات السمارة.. منار السليمي: الجزائر أعلنت الحرب على المغرب

رجح المحلل السياسي، عبد الرحيم المنار السليمي، اليوم الأحد، ضلوع البوليساريو في انفجارات السمارة، قائلا إن “الجزائر بهذه الأحداث أعلنت الحرب على المغرب باستعمال مليشيات البوليساريو”.

وأضاف السليمي أن الانفجارات قد تكون باستعمال قذائف الهاون التي أطلقت في مدى قريب جدا من مدينة السمارة، مشيرا إلى أن مدى قذائف الهاون لا يتعدى خمس کیلومترات ونصف.

وزاد المتحدث ذاته، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن المعلومات التي راجت منذ أقل من شهر، حول محاولة الجزائر والبوليساريو إدخال متفجرات إلى المغرب عبر الشاحنات القادمة من موريتانيا قد تكون صحيحة.

وأكدت السلطات المحلية بإقليم السمارة، صباح اليوم الأحد، أن أربعة انفجارات وقعت ليل أمس السبت بالمدينة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

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