مبادرة التخطيط المجتمعي للشباب: نموذج ناجح للمشاركة الإيجابية للشباب في الحياة العامة

تمكن خمسون شابة وشاب من ساكنة الوسط القروي بجهة بني ملال-خنيفرة من انجاز بحث ميداني لتحديد الحاجيات والفرص والإكراهات التي تهم إدماج الشباب في الشأن المحلي والخروج بجملة توصيات للفاعلين الترابيين لبلورة حلول محلية للأولويات المعبر عنها من طرف الشباب في كل من جماعة اسكسي بإقليم ازيلال وجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، وذلك في إطار مبادرة التخطيط المجتمعي للشباب لمشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (ISED-BMK) الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID-Morocco) والتي امتدت من يناير الى شتنبر من العام الحالي.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المشاركة الإيجابية للشباب في الحياة العامة عبر تعبئة جمعيات محلية لتكوين ومواكبة الشباب في الجماعات المعنية وفق مقاربة تشاركية ومبتكرة وبتنسيق وطيد مع المجالس الجماعية والهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والسلطات المحلية.

وتجدر الإشارة الى أن مبادرة التخطيط المجتمعي للشباب تنفذ للمرة الأولى بالمغرب بعد ان نجحت المنظمة الأمريكية FHI360 من تطوير وتنزيل هذه المقاربة في عدد من الدول وتم اثبات فعاليتها وتعزيزها لمبدأ التنمية الإيجابية للشباب الذي تتبناه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يهدف إلى خلق بيئة شاملة ومحفزة لإدماج الشباب ومشاركتهم في صناعة القرار.

وقبل التنزيل الميداني لهذه المبادرة، قام مشـروع ISED-BMK بتكييف وملائمة التخطيط المجتمعي للشباب مع السياق المحلي بجهة بني ملال-خنيفرة وكذا البرامج والآليات التي وضعها المغرب لتقوية موقع الشباب في التنمية الاقتصادية كصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية وتدبير الفعل الترابي كميكانيزمات الديمقراطية التشاركية وآليات المشاركة المواطنة.

وتم انتقاء كل من جمعية صناع النجاح بسوق السبت وجمعية التواصل للتنمية والبيئة والثقافة بواويزغت لتنزيل المبادرة بناء على طلب عروض موجه للجمعيات أطلقه مشـروع ISED-BMK بتاريخ 10 مارس 2022 على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والذي استفادت من خلاله الجمعيات المذكورة من منحة مالية بلغت 400,000.00 درهم لتنفيذ هذه المقاربة المبتكرة.

كما حظيت الجمعيات الشـريكة بمساندة تقنية ومواكبة ميدانية من طرف جمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة بأفورار (AIDECA) الشـريكة في تنزيل أنشطة المجتمع المدني بمشروع ISED-BMK.

وقد اثمرت مبادرة التخطيط المجتمعي للشباب عن مجموعة من النتائج فاقت تلك المسطرة لها في التحسيس والتوعية، وكان من أهم هذه النتائج:

مواكبة وتكوين 50 شابة وشاب من الوسط القروي من خلال ورشات تدريبية وتطبيقات ميدانية مكنتهم من تعزيز قدراتهم المعرفية والمهاراتية ومن فتح آفاق مهنية ودراسية؛

إبراز نماذج ناجحة للشباب في مجال ريادة الأعمال بدعم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر تأطيرها ومواكبتها اذ تم تقديم 20 فكرة مشروع وذلك لأول مرة في تاريخ الجماعات المعنية التي كانت تعرف غياب مثل هاته المبادرات من طرف الشباب؛

انجاز دليل عملي لتنشيط ورشات التحسيس والإخبار في آليات الديموقراطية التشاركية والحق في الحصول على المعلومة واستخدامه من قبل الشباب المخطط في تنشيط 15 ورشة تحسيسية في 7 جماعات بجهة بني ملال-خنيفرة استفاد منها ازيد من 300 شابة وشاب من ساكنة الوسط القروي؛

تعزيز الخدمات المقدمة للشباب بالجماعة من خلال اعتماد مجالس الجماعات على التخطيط المجتمعي لبلورة برامج وأنشطة مندمجة موجهة للشباب؛

تعزيز العلاقة بين شباب الجماعة والهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع مما يسمح للهيئة بالاطلاع بشكل أوضح على حاجيات وأولويات الشباب.

وتم تقديم المخرجات والنتائج خلال ورشات عامة بكل من جماعتي حد بوموسى وإسكـسي وبمشاركة ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وممثلي عمالات إقليمي الفقيه بن صالح وازيلال وممثلين عن السلطات المحلية ورؤساء واعضاء المجالس الجماعية والهيئات الاستشارية والشباب المشارك في المبادرة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب إيريك جينوسكي، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالمغرب، عن امله في ان يستمر الشباب بالمشاركة الإيجابية في تنمية جماعاتهم قائلاً: “نهنئ الشباب على نتائجهم ونشجعهم على متابعة انشطتهم المقاولاتية وان يشاركوا في التنمية المحلية مع الفاعلين المحليين في المستقبل.

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