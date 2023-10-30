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الصباح السياسي

منذ 7 ساعات
يتطلع المواطنون أن يكون مشروع قانون مالية 2024، حاسما في توضيح رؤية الحكومة في تحقيق أمور إستراتيجية، وحل معادلة صعبة، وهي التحضير الجدي لاحتضان ملتقيات دولية مثل تنظيم كأس إفريقيا 2025، وفعاليات كأس العالم 2030، وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية وملاعب رياضية بمعايير دولية، ووسائل نقلأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 7 ساعات


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