< أعمال أكدت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يشاركون في الأعمال المنزلية يحققون نجاحا أكبر عند بلوغهم. وتعتبر مشاركة الأطفال في أعمال مثل إخراج سلة المهملات أو وضع الملابس في آلة الغسيل خطوة مفيدة لإدراك أنه يجب عليهم القيام بعمل في الحياة حتى يكونوا جزءا منها.أكمل القراءة »
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