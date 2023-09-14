التحريض على اغتصاب طفلات من ضحايا الزلزال يطيح بطالب في الرشيدية

أطاح محتوى تحريضي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه صاحبه أنه سيتوجه إلى إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال بغرض ارتكاب اعتداءات جنسية في حق طفلات قاصرات، منتصف نهار اليوم الخميس 14 شتنبر 2023، بطالب عشريني في الراشيدية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 20 سنة، شكل موضوع بحث قضائي باشرته عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، بناء على المحتوى التحريضي الذي نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أسفر عن تحديد هويته وتوقيفه.

وأكد المصدر ذاته إخضاع الطالب الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث التقنية والميدانية متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في نشر محتويات مماثلة تحرض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

يسرى عويفي

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