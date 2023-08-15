الملك يهنئ رئيس جمهورية الكونغو بالعيد الوطني لبلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دونيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، لساسو نغيسو عن أحر تهانئه، مقرونة بمتمنياته للشعب الكونغولي باطراد التقدم والرخاء.

كما أعرب الملك عن ارتياحه لما يجمع بين البلدين من أواصر متينة قائمة على الأخوة والتضامن، مؤكدا عزمه الراسخ على العمل سويا، مع الرئيس الكونغولي، من أجل توطيد علاقات الصداقة بين المغرب والكونغو وجعلها نموذجا ناجحا للتعاون الإفريقي، بما يعود بالخير العميم على الشعبين وعلى القارة الإفريقية.

(و م ع)

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