الملك يهنئ رئيسة جمهورية الهند بعيد استقلال بلادها

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة احتفال بلادها بعيد استقلالها.

وأعرب الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لدروبادي مورمو وأصدق المتمنيات بموصول التقدم والازدهار للشعب الهندي الصديق.

ومما جاء في برقية الملك: “وإذ أعرب لكن عن ارتياحي الكبير لما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة تنبني على التقدير المتبادل والتعاون المثمر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، فإني أؤكد لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا معكن لتعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاقها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

(و م ع)

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